PUF: Voda u Zrenjaninu pre mesec dana nije bila ispravna za piće, kada i ko je doneo rešenje o ukidanju zabrane?

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Gradonačelnik Zrenjanina ponovo javno tvrdi da je voda za piće ispravna, međutim, informacija o tome se prvo pojavila na režimskim medijima, a tek potom na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenim mrežama, navodi narodna poslanica i odbornica pokreta „Promene u fokusu – PUF“ u Skupštini Zrenjanina. "Podsećam da je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo pre tačno mesec dana zvanično objavio da voda u Zrenjaninu nije ispravna za upotrebu i piće, dok su lokalni
