Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Zemljotresi magnitude do 7,6 pogodili su Filipine, usled kojih je najmanje šest osoba stradalo, a izazvana je šteta i evakuacije zbog cunamija.

Jaki zemljotres magnitude između 7,4 i 7,6 stepeni pogodio je južne Filipine, sa epicentrom na otvorenom moru kod ostrva Mindanao, na dubini od oko 10 do 58 kilometara. Epicentar je bio udaljen oko 62 kilometra od obale, a potres je izazvao paniku i evakuacije u priobalnim oblastima. Telegraf Kurir N1 Info

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju izdao je upozorenje na cunami, koje su potom usvojile i vlasti Indonezije za regione Severnog Sulavesija i Papue. Zabeleženi su talasi cunamija visine od nekoliko centimetara do 50 cm, a Pacifički centar za upozorenja na cunami upozorio je na moguće opasne talase do tri metra u radijusu od 300 kilometara od epicentra. Telegraf Euronews Politika

Najmanje šest osoba je poginulo usled zemljotresa, uključujući tri rudara u planinama zapadno od Manaja. Potres je izazvao odrone, oštetio bolnice i škole, kao i nestanak struje u pogođenim oblastima. Evakuacije su sprovedene, a oštećenja su uglavnom pukotine i manji lomovi. RTV B92 Telegraf N1 Info Kurir

U regionu je zabeležena i panika među stanovništvom, sa snimcima koji prikazuju ljuljanje zgrada i automobila, kao i evakuaciju škola i bolnica. Dvoje nastavnika u Manaju izgubilo je svest zbog šoka, a nekoliko objekata je oštećeno, uključujući škole. Pacifički centar za upozoravanje na cunami objavio je opasnost od talasa do tri metra, ali je kasnije ukinuo uzbunu. Blic Danas

Nakon snažnog zemljotresa usledili su novi potresi magnitude 6,5 i 6,9 na području Mindanaoa, koji su takođe izazvali upozorenja na cunami i naređene evakuacije priobalnih područja. B92 Telegraf

Dva snažna zemljotresa pogodila su južne delove Filipina u razmaku od nekoliko sati, pri čemu je u prvom potresu magnitude 7,4 poginulo najmanje pet osoba, a drugi potres magnitude 6,9 pogodio je grad Manaj u provinciji Davao Orijental. Alo RTV

