Tramp nagovestio da Španiju treba izbaciti iz NATO zbog nedovoljnog izdvajanja za vojsku

Nedeljnik pre 2 sata
Donald Tramp je izjavio da Španija zaslužuje da bude „izbačena“ iz NATO zbog nedovoljnog izdvajanja za vojnu potrošnju. „Imali smo jednog koji kasni to je Španija“, rekao je američki predsednik u Ovalnoj kancelariji, govoreći o sporazumu unutar NATO prema kome su se članice obavezale da će izdvajati pet odsto BDP za odbranu. „Nemaju nikakvog izgovora što to ne čine, ali nije strašno. Iskreno trebalo bi možda da ih isključite iz NATO“, rekao je Tramp. Zemlje NATO
Povezane vesti »

