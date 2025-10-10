Filipine pogodio zemljotres jačine 7,6 stepeni, izdato upozorenje na cunami

Filipine je pogodio zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

U saopštenju, Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMS) procenio je magnitudu zemljotresa na 7,4 stepena Rihterove skale i na dubini od 58 km. 🚨🚨BREAKING…. MAJOR EARTHQUAKE just seconds ago off east coast of the Philippines. 7.4 magnitude. Tsunami threat now being reviewed. DEVELOPING… #Earthquake #Philippines. pic.twitter.com/sSq65RNBhf — Steve Norris (@SteveNorrisTV) October 10, 2025 Filipini i Indonezija su izdali upozorenja na cunami, preneo je Bi-Bi-Si.