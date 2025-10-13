Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Predsednik SAD Donald Tramp krenuo je za Izrael avionom Air Force One. Neposredno pre ulaska u avion, razgovarao je sa novinarima koji su ga čekali na stepenicama aviona.

Pred polazak je izjavio da je "rat završen" i da će primirje u Pojasu Gaze opstati. - Ovo će biti veoma posebno vreme - rekao je Tramp okupljenim novinarima i dodao - Radi se o zaista posebnom događaju. Naveo je da se "500.000 ljudi juče i danas okupilo u Izraelu" i dodao da su "muslimanske i arapske zemlje slavile, svi su u isto vreme bili ujedinjeni u podršci, što se nikada ranije nije dogodilo". - Obično, ako jedna strana slavi, druga se protivi. Sada su svi
