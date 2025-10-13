Tramp: Rat u Gazi je završen

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je na letu iz Vašintona u Izrael da je izraelski rat u Gazi završen, javile su agencije.

„Rat je završen, razumete to“, rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Air Force One. Izraelski mediji javili su da je Tramp rekao kako bi taoci koji se drže u Gazi mogli biti pušteni „čak i malo ranije – svih 20“. U nedelju je objavljeno da je porodicama talaca rečeno kako se očekuje da će njihovi srodnici biti pušteni u ponedeljak u osam časova ujutru po izraelskom vremenu, objavio je izraelski list Haaretz. Portal izraelskog lista navodi kako je Tramp,