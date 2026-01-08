"Ovo će okončati finansiranje" Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija

Blic pre 1 sat
"Ovo će okončati finansiranje" Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija
Bela kuća navodi da izlaskom iz ovih organizacija Tramp štedi novac poreskih obveznika Dodaje se da "Tramp okončava učešće SAD u međunarodnim organizacijama koje podrivaju nezavisnost Amerike" Američki predsednik Donald Tramp potpisao je danas memorandum kojim se nalaže povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz 66 međunarodnih organizacija koje više ne služe američkim interesima, saopštila je Bela kuća. Memorandum naređuje svim izvršnim odeljenjima i agencijama
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija

Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija

Telegraf pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Blic pre 33 minuta
Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Lider zemlje Evropske unije: Vojna akcija Amerike na Grenlandu bi bila apsurdna!

Kurir pre 28 minuta
Sneg i niske temperature napravile kolaps širom Evrope, u regionu borba sa poplavama

Sneg i niske temperature napravile kolaps širom Evrope, u regionu borba sa poplavama

Danas pre 39 minuta
Iranski princ u egzilu: Režim u Teheranu je veoma blizu kolapsa

Iranski princ u egzilu: Režim u Teheranu je veoma blizu kolapsa

Politika pre 39 minuta
Policija sa jurišnim puškama lovila psa koji je ubio 23 ovce na farmi u Engleskoj

Policija sa jurišnim puškama lovila psa koji je ubio 23 ovce na farmi u Engleskoj

Politika pre 24 minuta