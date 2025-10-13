Tramp: Rat je završen!

Vesti online pre 4 sati  |  Fonet (K.D.)
Tramp: Rat je završen!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je na letu iz Vašingtona u Izrael da je izraelski rat u Gazi završen, javile su agencije.

– Rat je završen, razumete to – rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Er Fors Van (Air Force One). Izraelski mediji javili su da je Tramp rekao kako bi taoci koji se drže u Gazi mogli biti pušteni “čak i malo ranije – svih 20”. U nedelju je objavljeno da je porodicama talaca rečeno kako se očekuje da će njihovi srodnici biti pušteni u ponedeljak u 8 časova ujutru po izraelskom vremenu, objavio je izraelski list Haaretz. Portal izraelskog lista navodi
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Blic pre 0 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Svi živi taoci iz ruku Hamasa predati Izraelskoj strani

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Svi živi taoci iz ruku Hamasa predati Izraelskoj strani

Euronews pre 1 sat
Tramp: Rat u Gazi je završen, primirje će opstati

Tramp: Rat u Gazi je završen, primirje će opstati

NIN pre 2 sata
Donald Tramp stigao u Izrael: Dočekao ga Benjamin Netanjahu

Donald Tramp stigao u Izrael: Dočekao ga Benjamin Netanjahu

Euronews pre 2 sata
Tramp: Rat u Gazi je završen

Tramp: Rat u Gazi je završen

Pravda pre 3 sata
Tramp: Rat u Gazi je završen

Tramp: Rat u Gazi je završen

Radio 021 pre 4 sati
Tramp: Rat u Gazi je završen

Tramp: Rat u Gazi je završen

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelVašingtonDonald TrampvestisvetGaza

Svet, najnovije vesti »

Tramp u Izraelu, Hamas oslobodio svih 20 živih talaca, među njima izraelsko-srpski državljanin: Izrael najavio da će…

Tramp u Izraelu, Hamas oslobodio svih 20 živih talaca, među njima izraelsko-srpski državljanin: Izrael najavio da će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika (VIDEO)

Danas pre 0 minuta
Kremlj: Za Tomahavk potrebni američki stručnjaci

Kremlj: Za Tomahavk potrebni američki stručnjaci

Sputnik pre 0 minuta
Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno…

Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno, stoji na nogama!"

Blic pre 1 minut
Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Blic pre 0 minuta
Pet velikih proizvođača automobila pred britanskim sudom zbog manipulacije emisijama

Pet velikih proizvođača automobila pred britanskim sudom zbog manipulacije emisijama

NIN pre 1 minut