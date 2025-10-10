Putinov savetnik otkriva da li bi Rusija podržala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Rat u Ukrajini – 1.325. dan. Ukrajinski zvaničnici saopštavaju da su ruske snage izvele napade širom zemlje, te da je pogođena energetska infrastruktura, kao i da je preko milion ljudi ostalo bez struje. Savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da bi Rusija podržala dodelu Nobelove nagrade za mir američkom lideru Donaldu Trampu.

Ušakov otkriva - kada bi Moskvu pitali, da li bi podržala Trampa Savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da bi Rusija podržala dodelu Nobelove nagrade za mir američkom lideru Donaldu Trampu. "Rusija bi, kada bi nas pitali, podržala odluku da se Nobelova nagrada za mir dodeli američkom predsedniku Donaldu Trampu. Kada bi nas pitali najverovatnije bismo to podržali", rekao je Ušakov za ruske medije. Ušakov je dodao i da je zastrašujuća izjava šefa