Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje

Na severu Srbije pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče očekuje se prolazno naoblačenje. Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen.

U ostalim predelima biće umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21. U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno vreme, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se