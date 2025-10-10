"Do ovog datuma suvo i stabilno vreme": Čubrilo upozorio na pojavu mraza, pa pomenuo otopljenje

Ulazimo u monotoni deo jeseni, a sve do 22. oktobra dominacija anticiklona će usloviti uglavnom suvo i stabilno vreme, naveo je Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi koju je objavio na svom Fejsbuk nalogu.

Prema njegovim rečima, posle navedenog datuma ima najava za promenu sinopike uz jačanje uticaja Atlantika, ali se jače otopljenje ne očekuje. "Narednih dana malo do umereno oblačno i uglavnom suvo. Danas ponegde na istoku i jugoistoku regiona može biti slabih padavina, a zatim da sledeće srede suvo. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Noćni minimumi od 2 do 9 stepeni, a dnevni maksimumi od 11 do 21 stepen. Narednog utorka će se preko nas premestiti