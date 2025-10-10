Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje (foto)
Alo pre 2 sata
Danas na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote prenosi RHMZ. rhmz Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najviša temperatura od 17 do 21 °C.