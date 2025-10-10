Šampion Evrope video blistavu Zvezdu!

Fantastična defanzivna partija Crvene zvezde bila je dovoljna za prvu pobedu u ovoj sezoni u Evroligi i to protiv šampiona Evrope! Fenerbahče je dotučen na svom terenu rezultatom 81:86! Impresivno je bilo prvo poluvreme, domaćin je pokušao u završnici da stigne do pobede, ali je izuzetno odigrao Čima Moneke kada je to bilo najpotrebnije.

Zvezda je na ovaj način prekinula seriju od pet poraza u Evroligi, računajući i kraj prethodne sezone i na najbolji način reagovala na šok terapiju posle otkaza Janisa Sferopulosa. Horton-Taker 19 poena, Kolson 19 i Jantunen 15 kod domaćina, a kod Crvene zvezde najefikasniji je bio Moneke sa 20 poena, Karter i Motiejunas su imali po 13, a Kodi Miler-Mekintajer 10. Dakle, treću godinu zaredom, Zvezda slavi pobedu u Istanbulu. Odlično je Zvezda počela napadački, bila