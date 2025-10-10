Otkriveno uz koju pesmu će biti sahranjen Halid: Od same pomisli suze počnu da liju

Legendarni Halid Bešlić napustio nas je pre tri dana nakon borbe sa kancerom i ostavio neutešnu suprugu Sejdu, sina Dina, kao i veliki broj poštovalaca njegove muzike koji se opraštaju od njega u velikom broju na trgovima širom Bosne i Hercegovine.

Halid je preminuo u 71. godini, a na večni počinak biće ispraćen u ponedeljak. Biće upriličena komemoracija u čast njegovoj bogatog karijeri, a potom će se svi prijatelji i porodica uputiti ka gradskom groblju „Bare" gde će se zauvek oprostiti od jedna od najvećih pevačkih legendi. Glumac Enis Bešlagić otkrio je sve o poslednjim danima Halida Bešlića, ali i otkrio uz koju pesmu će se ljudi oprostiti od