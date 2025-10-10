Otkriveno uz koju pesmu će biti sahranjen Halid: Od same pomisli suze počnu da liju

Svet & Skandal pre 38 minuta
Otkriveno uz koju pesmu će biti sahranjen Halid: Od same pomisli suze počnu da liju

Legendarni Halid Bešlić napustio nas je pre tri dana nakon borbe sa kancerom i ostavio neutešnu suprugu Sejdu, sina Dina, kao i veliki broj poštovalaca njegove muzike koji se opraštaju od njega u velikom broju na trgovima širom Bosne i Hercegovine.

Halid je preminuo u 71. godini, a na večni počinak biće ispraćen u ponedeljak. Biće upriličena komemoracija u čast njegovoj bogatog karijeri, a potom će se svi prijatelji i porodica uputiti ka gradskom groblju „Bare“ gde će se zauvek oprostiti od jedna od najvećih pevačkih legendi. A post shared by Enis Bešlagić🎭🎬 (@beslagicenis_jedini_pravi) Glumac Enis Bešlagić otkrio je sve o poslednjim danima Halida Bešlića, ali i otkrio uz koju pesmu će se ljudi oprostiti od
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Stigle najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića koje javnost mora da čuje! Sada je zvanično, učestvuje i Dino Merlin

Stigle najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića koje javnost mora da čuje! Sada je zvanično, učestvuje i Dino Merlin

Kurir pre 19 minuta
Poslednji snimak Halida Bešlića iz bolničke postelje rasplakao naciju u očima pevača videlo se sve, bolest je bila jača (video)…

Poslednji snimak Halida Bešlića iz bolničke postelje rasplakao naciju u očima pevača videlo se sve, bolest je bila jača (video)

Alo pre 13 minuta
Oni će držati govor na komemoraciji: Muzičar i glumci spremili dirljivo obraćanje za velikog prijatelja (foto)

Oni će držati govor na komemoraciji: Muzičar i glumci spremili dirljivo obraćanje za velikog prijatelja (foto)

Večernje novosti pre 33 minuta
Suze same idu Ova tri velika imena držaće govor na komemoraciji Halida Bešlića, porodica je izabrala

Suze same idu Ova tri velika imena držaće govor na komemoraciji Halida Bešlića, porodica je izabrala

Alo pre 2 sata
Najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića Javnost mora da zna, evo šta će se desiti u najtužniji ponedeljak

Najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića Javnost mora da zna, evo šta će se desiti u najtužniji ponedeljak

Alo pre 2 sata
Proglašen Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Proglašen Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Vesti online pre 2 sata
Dan žalosti u Federaciji BiH na dan sahrane Halida Bešlića

Dan žalosti u Federaciji BiH na dan sahrane Halida Bešlića

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaDinaHalid Bešlić

Zabava, najnovije vesti »

Još jedno kolo bez "sedmice": Ovo su Loto brojevi u 80. kolu: Čak 7 igrača pogodilo "šesticu"

Još jedno kolo bez "sedmice": Ovo su Loto brojevi u 80. kolu: Čak 7 igrača pogodilo "šesticu"

Blic pre 19 minuta
Hit u Eliti! Asmin savetuje Terzu u vezi Mine Vrbaški: "Budi uz nju"

Hit u Eliti! Asmin savetuje Terzu u vezi Mine Vrbaški: "Budi uz nju"

Blic pre 19 minuta
(Video) Grk poludeo u emisiji "Show Stoperka": Lomili se tanjiri, Goca Tržan ga učila da igra užičko kolo: Konstantinos pao na…

(Video) Grk poludeo u emisiji "Show Stoperka": Lomili se tanjiri, Goca Tržan ga učila da igra užičko kolo: Konstantinos pao na srpski ritam - ne propustite večeras u 22:15 samo na Blic TV

Blic pre 14 minuta
Šuškalo se da se ćerka folkerke udaje za šeika: Sada se oglasila i otkrila sa čime se suočava: "Bila sam uplašena, i onda…

Šuškalo se da se ćerka folkerke udaje za šeika: Sada se oglasila i otkrila sa čime se suočava: "Bila sam uplašena, i onda, jednog dana, pojavio se on"

Blic pre 1 sat
"Grudi, nokti, kosa, Sve je moje": Folkerka (52) izvadila silikone i sad je cela prirodna - mnogi su u neverici koliko dobro…

"Grudi, nokti, kosa, Sve je moje": Folkerka (52) izvadila silikone i sad je cela prirodna - mnogi su u neverici koliko dobro izgleda "Govorili su da sam sponzoruša"

Blic pre 39 minuta