Proglašen Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Vesti online pre 4 sati  |  Mondo.rs, Vesti online (M. B.)
Proglašen Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Vlada Federacije BiH donela je odluku o proglašenju ponedeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legende Halida Bešlića.

Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedeljak za dan žalosti. “Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pesme obeležile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mestima i javnim skupovima. Hvala ti,
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Poslednji snimak Halida Bešlića iz bolničke postelje rasplakao naciju u očima pevača videlo se sve, bolest je bila jača (video)…

Poslednji snimak Halida Bešlića iz bolničke postelje rasplakao naciju u očima pevača videlo se sve, bolest je bila jača (video)

Alo pre 20 minuta
Stigle najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića koje javnost mora da čuje! Sada je zvanično, učestvuje i Dino Merlin

Stigle najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića koje javnost mora da čuje! Sada je zvanično, učestvuje i Dino Merlin

Kurir pre 1 sat
Otkriveno uz koju pesmu će biti sahranjen Halid: Od same pomisli suze počnu da liju

Otkriveno uz koju pesmu će biti sahranjen Halid: Od same pomisli suze počnu da liju

Svet & Skandal pre 2 sata
Oni će držati govor na komemoraciji: Muzičar i glumci spremili dirljivo obraćanje za velikog prijatelja (foto)

Oni će držati govor na komemoraciji: Muzičar i glumci spremili dirljivo obraćanje za velikog prijatelja (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića Javnost mora da zna, evo šta će se desiti u najtužniji ponedeljak

Najnovije informacije o sahrani Halida Bešlića Javnost mora da zna, evo šta će se desiti u najtužniji ponedeljak

Alo pre 3 sata
Suze same idu Ova tri velika imena držaće govor na komemoraciji Halida Bešlića, porodica je izabrala

Suze same idu Ova tri velika imena držaće govor na komemoraciji Halida Bešlića, porodica je izabrala

Alo pre 3 sata
Dan žalosti u Federaciji BiH na dan sahrane Halida Bešlića

Dan žalosti u Federaciji BiH na dan sahrane Halida Bešlića

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoHalid Bešlićestradadan žalostipevac

Zabava, najnovije vesti »

"Ne uplićem se u njegov ljubavni život": Brat joj ljubio 11 godina stariju Enu Čolić, a Breskvica sada poručila: "Poželjan je"…

"Ne uplićem se u njegov ljubavni život": Brat joj ljubio 11 godina stariju Enu Čolić, a Breskvica sada poručila: "Poželjan je"

Blic pre 10 minuta
"Imala sam 6 masnih tkiva na glavi": Jovana Jeremić šokirala: Oglasila se na mrežama i otkrila šta joj se desilo

"Imala sam 6 masnih tkiva na glavi": Jovana Jeremić šokirala: Oglasila se na mrežama i otkrila šta joj se desilo

Blic pre 19 minuta
Uhapšena devojka zbog uhođenja glumca feđe Štukana: Tereti se za tri krivična dela

Uhapšena devojka zbog uhođenja glumca feđe Štukana: Tereti se za tri krivična dela

Blic pre 51 minuta
Niske strasti u džakuziju, kočnice skroz popustile! Poznati estradni par ovako slavi godišnjicu braka: Nazdravljaju sa…

Niske strasti u džakuziju, kočnice skroz popustile! Poznati estradni par ovako slavi godišnjicu braka: Nazdravljaju sa šampanjcem, grle se i ljube pred svima

Blic pre 35 minuta
Još jedno kolo bez "sedmice": Ovo su Loto brojevi u 80. kolu: Čak 7 igrača pogodilo "šesticu"

Još jedno kolo bez "sedmice": Ovo su Loto brojevi u 80. kolu: Čak 7 igrača pogodilo "šesticu"

Blic pre 1 sat