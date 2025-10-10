Ovako je reagovala Marija Korina Mačado kad joj je rečeno da je dobila Nobela: "o moj Bože..."

Norveški Nobelov komitet dodelio je Nobelovu nagradu za mir ranije danas venecuelanskoj liderki opozicije Marija Korina Mačado (58).

Komitet ju je izabrao "zbog njenog neumornog rada na promociji demokratskih prava za narod Venecuele i zbog njene borbe za postizanje pravedne i mirne tranzicije iz diktature u demokratiju". Na društvenim mrežama se pojavio video snimak razgovora i trenutak kada je venecuelanskoj opozicionarki saopšteno da je laureat ove ugledne nagrade. Marija Korina Mačado, koja se krila više od godinu dana, izrazila je iznenađenje Nobelovom nagradom za mir i naglasila da ona