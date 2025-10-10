Vanovac: Skandalozna odluka cik u PR da ne akredituje srpske medije za izbore na KiM

Predsednica Društva novinara Kosova i Metohije Ivana Vanovac izjavila je večeras da dvadesetak srpskih medija nije dobilo akreditaciju za praćenje lokalnih izbora koji će se održati 12. oktobra, ocenjujući taj potez centralne izborne komisije u Prištini skandaloznim. "Ako pogledate odbijene redakcije, videćete da su to 99 odsto srpske redakcije. Prema tome, jasno je, ukoliko izuzmemo par albanskih redakcija, da ovde ništa drugo ne ostaje da pomislimo, nego da smo