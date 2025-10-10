Rusi otkrili čime su sinoć gađali Ukrajinu: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"

Večernje novosti pre 1 sat
Rusi otkrili čime su sinoć gađali Ukrajinu: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"

RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Profimedia U zvaničnoj izjavi Ministarstva navodi se: - Ciljevi udara su dostignuti. Svi naznačeni objekti su pogođeni. Ministarstvo je preciziralo da je napad predstavljao odgovor na terorističke udare ukrajinskih oružanih snaga po civilnim objektima u Rusiji. Prema navodima, upotrebljeno je visokoprecizno oružje velikog dometa kopnenog i vazdušnog baziranja, uključujući hipersonične rakete „Kinžal“ i udarne bespilotne letelice. Ukrajinska kompanija
