Sneg stiže u Srbiju Temperature blizu nule, prognoza do kraja oktobra je da se naježiš

Narednih dana uglavnom suvo, vetrovito sa temperaturama malo ispod proseka. Sredinom sledeće nedelje samo ponegde slabe padavine ali uz dalje zahlađenje. Relativno hladno vreme bi ostalo sve do 21. oktobra kada bi trebalo biti uslova za otopljenje, ali je još neizvesno koliko bi ono bilo izraženo ili koliko bi zapravo potrajalo

Narednih dana dominantnu ulogu na vreme kod nas vršiće polje anticiklona sa jezgrom nad Velikom Britanijom čiji će se ogranak preko Alpa pružati ka nama, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Kako navodi, isto vreme severnije i istočnije od nas prodiraće relativno hladan vazduh. Kao posledica toga sve do utorka sledeće nedelje uglavnom suvo ali uz dosta oblaka i povrameno pojačan, severozapadni vetar. Minimumi će se uglavnom kretati od +3 do +10