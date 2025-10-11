Sneg stiže u Srbiju Temperature blizu nule, prognoza do kraja oktobra je da se naježiš

Alo pre 2 sata
Sneg stiže u Srbiju Temperature blizu nule, prognoza do kraja oktobra je da se naježiš

Narednih dana uglavnom suvo, vetrovito sa temperaturama malo ispod proseka. Sredinom sledeće nedelje samo ponegde slabe padavine ali uz dalje zahlađenje. Relativno hladno vreme bi ostalo sve do 21. oktobra kada bi trebalo biti uslova za otopljenje, ali je još neizvesno koliko bi ono bilo izraženo ili koliko bi zapravo potrajalo

Narednih dana dominantnu ulogu na vreme kod nas vršiće polje anticiklona sa jezgrom nad Velikom Britanijom čiji će se ogranak preko Alpa pružati ka nama, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Kako navodi, isto vreme severnije i istočnije od nas prodiraće relativno hladan vazduh. Kao posledica toga sve do utorka sledeće nedelje uglavnom suvo ali uz dosta oblaka i povrameno pojačan, severozapadni vetar. Minimumi će se uglavnom kretati od +3 do +10
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza Srbije: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i povremenom kišom

Vremenska prognoza Srbije: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i povremenom kišom

Naslovi.ai pre 0 minuta
Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Blic pre 1 sat
Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Blic pre 1 sat
U nedelju promenljivo vreme, temperatura do 20 stepeni

U nedelju promenljivo vreme, temperatura do 20 stepeni

Radio 021 pre 2 sata
Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Danas pre 3 sata
Iako miriše na miholjsko leto, neka vam kišobran bude pri ruci Evo kakvo nas vreme očekuje

Iako miriše na miholjsko leto, neka vam kišobran bude pri ruci Evo kakvo nas vreme očekuje

Dnevnik pre 3 sata
Prolećna nedelja pred nama! Oglasio se RHMZ, temperature sutra dostižu i 21 stepen, biće i kiše

Prolećna nedelja pred nama! Oglasio se RHMZ, temperature sutra dostižu i 21 stepen, biće i kiše

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i povremenom kišom

Vremenska prognoza Srbije: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i povremenom kišom

Naslovi.ai pre 0 minuta
(BLOG) Širom zemlje skupovi podrške Srbima na Kosovu: Protestna šetnja ka Vrbasu zbog nasilja nad građanima

(BLOG) Širom zemlje skupovi podrške Srbima na Kosovu: Protestna šetnja ka Vrbasu zbog nasilja nad građanima

N1 Info pre 8 minuta
N1 Direktno: Podrška narodu KiM sa dve strane

N1 Direktno: Podrška narodu KiM sa dve strane

N1 Info pre 7 minuta
Ekološka aktiviskinja: Deponija kod Rekovca gori već 20 dana, nadležni ne preduzimaju ništa

Ekološka aktiviskinja: Deponija kod Rekovca gori već 20 dana, nadležni ne preduzimaju ništa

N1 Info pre 8 minuta
U Sremskoj Kamenici prazne stolice i ruže u spomen žrtvama nadstrešnice

U Sremskoj Kamenici prazne stolice i ruže u spomen žrtvama nadstrešnice

Radio 021 pre 33 minuta