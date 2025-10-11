Vremenska prognoza Srbije: stabilno jesenje vreme sa umerenim oblačnostima i hladnim frontom sredinom nedelje

Naslovi.ai pre 53 minuta
Vremenska prognoza Srbije: stabilno jesenje vreme sa umerenim oblačnostima i hladnim frontom sredinom nedelje

U Srbiji se očekuje stabilno jesenje vreme sa promenljivom oblačnošću, suvim periodima i hladnim frontom sredinom nedelje uz temperature do 21 stepen.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), tokom noći od subote na nedelju očekuje se pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, sa maglom u planinskim predelima istočne i južne Srbije koja smanjuje vidljivost na manje od 100 metara. Sutra će na severu Srbije i u Negotinskoj krajini biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno sa mogućom slabom kratkotrajnom kišom. Alo RTV Alo Euronews Novi magazin

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje stabilno i suvo vreme za vikend i početak naredne nedelje, uz hladna jutra sa mogućim prizemnim mrazom i maglom, kao i novi prodor hladnijeg vazduha sa severa početkom sledeće sedmice. Očekuje se nagla promena sinoptike oko 22. oktobra sa mogućim otopljenjem. Blic Mondo Pravda Alo

U većim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim severozapadnim vetrom. Temperature u Novom Sadu kretaće se do 19-20 stepeni, dok će u Beogradu biti oko 18 stepeni, a sutra u Beogradu najviša temperatura biće 19 stepeni. Radio 021 Moj Novi Sad Telegraf RTS

U narednim danima nastavlja se tipično jesenje vreme sa umerenim do pretežno oblačnim danima i temperaturama do 20 stepeni. U ponedeljak i utorak očekuje se suvo vreme sa više sunčanih intervala, dok će od srede uslediti blaže zahlađenje i prodor hladnog fronta sa kišom. Telegraf Dnevnik Telegraf

Povezane vesti »

Stiže nam nova tura kišnih DANA Oglasio se RHMZ u sitne sate, evo gde može uskoro da pada

Stiže nam nova tura kišnih DANA Oglasio se RHMZ u sitne sate, evo gde može uskoro da pada

Alo pre 1 sat
Otkrivamo da li Srbiju očekuje miholjsko leto

Otkrivamo da li Srbiju očekuje miholjsko leto

Telegraf pre 56 minuta
Meteorolozi kažu: Nema ništa od miholjskog leta, biće veoma hladna zima, a od ovog datuma stiže mraz!

Meteorolozi kažu: Nema ništa od miholjskog leta, biće veoma hladna zima, a od ovog datuma stiže mraz!

Dnevnik pre 2 sata
Vremenska prognoza 12. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 12. oktobar 2025.

RTS pre 4 sati
Srbiju od ovog datuma očekuje mraz: Otkrivamo i da li će i gde biti i padavina

Srbiju od ovog datuma očekuje mraz: Otkrivamo i da li će i gde biti i padavina

Telegraf pre 4 sati
Sneg stiže u Srbiju Temperature blizu nule, prognoza do kraja oktobra je da se naježiš

Sneg stiže u Srbiju Temperature blizu nule, prognoza do kraja oktobra je da se naježiš

Alo pre 6 sati
Spremite se za vremensku klackalicu Temperatura danas do 20 stepeni, a evo kada stiže kiša i jače zahlađenje

Spremite se za vremensku klackalicu Temperatura danas do 20 stepeni, a evo kada stiže kiša i jače zahlađenje

Alo pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

U Novom Sadu puštena trojica građana uhapšenih na protestima, još troje zadržano

U Novom Sadu puštena trojica građana uhapšenih na protestima, još troje zadržano

Danas pre 7 minuta
Izvučeni dobitnici nagradne igre "Uzmi račun i pobedi": Slavlje u Beogradu, Obrenovcu, Prokuplju

Izvučeni dobitnici nagradne igre "Uzmi račun i pobedi": Slavlje u Beogradu, Obrenovcu, Prokuplju

Blic pre 52 minuta
Novopazarski portal optužio policiju da je ometala novinare u radu

Novopazarski portal optužio policiju da je ometala novinare u radu

Danas pre 42 minuta
Nepomenik je praktički priznao Kosovo: Novo anonimno pismo profesora studentima

Nepomenik je praktički priznao Kosovo: Novo anonimno pismo profesora studentima

Danas pre 1 sat
Kreni-Promeni: Zbog Vučićevog straha od naroda nema karata za utakmice reprezentacije Srbije

Kreni-Promeni: Zbog Vučićevog straha od naroda nema karata za utakmice reprezentacije Srbije

Danas pre 1 sat