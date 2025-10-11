Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

BBC News pre 28 minuta

Nekoliko dana od uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), većinski u ruskom vlasništvu, konkretnih planova, koraka i mera – nema.

Odbor direktora NIS-a nije predložio plan i program na hitnom sastanku u petak, ali ih vlasti Srbije dan kasnije najavljuju, pred sastanak sa ruskim zvaničnicima u ponedeljak.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država preduzeti mere zbog sankcija kojima Vašington želi da nanesu štetu kompanijama koje omogućavaju finansiranje ruske invazije na Ukrajinu.

„Bili smo fer, ne samo prema ruskoj strani, već i prema evropskoj, kao i međunarodnom pravu.

„Želim da obavestim građane da ćemo preduzimati mere", rekao je Vučić, prenosi novinska agencija Beta.

Vest o tome da će gasni aranžman sa Rusijom biti produžen do decembra, predsednik Srbije ocenio je kao „razočaravajuću“, te dodao da je do maja trebalo da se sklopi dugoročni angažman.

„Zašto do Nove godine? Logika je jednostavna. Žele da nam kažu, ako krenete u nacionalizaciju NIS-a, mi možemo da presečemo gas 31. decembra.

„To je za mene veoma loša poruka. Ne zato što smo planirali da nacionalizujemo", rekao je predsednik Srbije, prenosi Fonet.

Vučić će se, prema najavama, u ponedeljak sastati sa predsednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovim i zamenikom ruskog ministra energetike Pavelom Sorokinom, gde će „izneti nove ideje“ u vezi sankcija.

„Očekujemo da čujemo šta su predlozi, šta je plan za tri, četiri, pet ili šest meseci", rekla je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, gostujući na Radio-televiziji Srbije.

U petak je održana hitna sednica Odbora direktora NIS-a, ali se nije čuo ni plan ni program, što je zabrinjavajuće, dodala je.

Američki Sekretarijat za finansije doneo je početkom godine odluku o uvođenju sankcija ruskim energetskim kompanijama i njihovim podružnicama, među kojima je i NIS.

Srpska firma, većinski u ruskom vlasništvu, tražila je odlaganje početkom februara i od tada do uvođenja sankcija 9. oktobra, osam puta je uspela da pomeri njihovu primenu.

Dok visoki funkcioneri i političari tvrde da nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte i da su zalihe goriva u Srbiji dovoljne za pola godine i više, stručnjaci za energetiku kažu da bi mogle da potraju nekoliko meseci.

Benzinske stanice NIS-a su uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata, saopštili su iz ove kompanije, ali se više ne ,ože plaćati inostranim platnim karticama, već gotovinom, Dina karticom ili elektronskim aplikacijama.

Neće biti kantica i kanistera, tvrdi Vučić

Predsednik Srbije je u subotu rekao da će u ponedeljak na sastanku prvo saslušati „ponudu Rusa“, te da će u skladu sa tim da „reaguje“, ali i da će se problemi oko sankcija rešiti dogovorom Moske i Vašingtona, kome se nada.

Takođe je izjavio da „od ruske strane želi da čuje šta je njihov plan u slučaju da se rat u Ukrajini ne završi ubrzo“ i da kakav god epilog bio „za nas nema tu lakih rešenja“.

„Američka strana je nudila da ne bude sankcija ako garantuje da je Srbiji potrebno neko vreme za nacionalizaciju", rekao je Vučić.

Vučić je najavio da će problem nastati ako prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu, jer kada se ugasi moraće da prođu dve do četiri nedelje da se ponovo pokrene.

Pozvao je građane da ne paniče i dodao da država traži rešenje.

„Neće se ponoviti kantice, kanisteri i ostala čuda, garantujem građanima", rekao je Vučić.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da „Gasprom" i Rusija ostaju pouzdani partneri Srbije.

„U okviru naše bilateralne saradnje Srbija će održati svoju energetsku bezbednost, kao i do sada", poručio je ruski ambasador, prenosi Tas.

Uoči odluke američke administracije o uvođenju sankcija, delimično je izmenjena vlasnička struktura u NIS-u.

Akcionarsko društvo Intelidžens iz Sankt Peterburga, drugog najvećeg ruskog grada, preuzelo je 19. septembra od Gasproma 11,3 odsto akcija NIS-a, javila je Radio-televizija Srbije.

Gasprom je ostao na samo procentu udela.

U NIS-u sada najveći udeo ima Gaspromnjeft, ćerka firma Gasproma, sa 44, 85 odsto, sledi država Srbija sa 29, 87, a treći je Intelidžens sa udelom od 11,3 odsto.

Ostalo su mali akcionari.

Srbija je, uz Belorusiju, jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji posle invazije na Ukrajinu februara 2022. godine.

Američke sankcije NIS-u do sada su najoštrija kazna Srbiji zbog saradnje sa Rusijom.

Sva odlaganja sankcija

