BBC vesti na srpskom

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Predsednik Srbije je izjavio da će u ponedeljak, posle sastanka sa ruskom stranom, „izneti nove ideje“ i „preduzeti mere" u vezi američkih sankcija.

BBC News pre 28 minuta
NIS
EPA/Shutterstock

Nekoliko dana od uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), većinski u ruskom vlasništvu, konkretnih planova, koraka i mera – nema.

Odbor direktora NIS-a nije predložio plan i program na hitnom sastanku u petak, ali ih vlasti Srbije dan kasnije najavljuju, pred sastanak sa ruskim zvaničnicima u ponedeljak.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država preduzeti mere zbog sankcija kojima Vašington želi da nanesu štetu kompanijama koje omogućavaju finansiranje ruske invazije na Ukrajinu.

„Bili smo fer, ne samo prema ruskoj strani, već i prema evropskoj, kao i međunarodnom pravu.

„Želim da obavestim građane da ćemo preduzimati mere", rekao je Vučić, prenosi novinska agencija Beta.

Vest o tome da će gasni aranžman sa Rusijom biti produžen do decembra, predsednik Srbije ocenio je kao „razočaravajuću“, te dodao da je do maja trebalo da se sklopi dugoročni angažman.

„Zašto do Nove godine? Logika je jednostavna. Žele da nam kažu, ako krenete u nacionalizaciju NIS-a, mi možemo da presečemo gas 31. decembra.

„To je za mene veoma loša poruka. Ne zato što smo planirali da nacionalizujemo", rekao je predsednik Srbije, prenosi Fonet.

Vučić će se, prema najavama, u ponedeljak sastati sa predsednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovim i zamenikom ruskog ministra energetike Pavelom Sorokinom, gde će „izneti nove ideje“ u vezi sankcija.

„Očekujemo da čujemo šta su predlozi, šta je plan za tri, četiri, pet ili šest meseci", rekla je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, gostujući na Radio-televiziji Srbije.

U petak je održana hitna sednica Odbora direktora NIS-a, ali se nije čuo ni plan ni program, što je zabrinjavajuće, dodala je.

Američki Sekretarijat za finansije doneo je početkom godine odluku o uvođenju sankcija ruskim energetskim kompanijama i njihovim podružnicama, među kojima je i NIS.

Srpska firma, većinski u ruskom vlasništvu, tražila je odlaganje početkom februara i od tada do uvođenja sankcija 9. oktobra, osam puta je uspela da pomeri njihovu primenu.

Dok visoki funkcioneri i političari tvrde da nema opasnosti od cenovnih udara ili nestašica nafte i da su zalihe goriva u Srbiji dovoljne za pola godine i više, stručnjaci za energetiku kažu da bi mogle da potraju nekoliko meseci.

Benzinske stanice NIS-a su uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata, saopštili su iz ove kompanije, ali se više ne ,ože plaćati inostranim platnim karticama, već gotovinom, Dina karticom ili elektronskim aplikacijama.

Obaveštenje o poslovanju pumpi NIS-a pod sankcijama
BBC/Slobodan Maričić

Neće biti kantica i kanistera, tvrdi Vučić

Predsednik Srbije je u subotu rekao da će u ponedeljak na sastanku prvo saslušati „ponudu Rusa“, te da će u skladu sa tim da „reaguje“, ali i da će se problemi oko sankcija rešiti dogovorom Moske i Vašingtona, kome se nada.

Takođe je izjavio da „od ruske strane želi da čuje šta je njihov plan u slučaju da se rat u Ukrajini ne završi ubrzo“ i da kakav god epilog bio „za nas nema tu lakih rešenja“.

„Američka strana je nudila da ne bude sankcija ako garantuje da je Srbiji potrebno neko vreme za nacionalizaciju", rekao je Vučić.

Vučić je najavio da će problem nastati ako prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu, jer kada se ugasi moraće da prođu dve do četiri nedelje da se ponovo pokrene.

Pozvao je građane da ne paniče i dodao da država traži rešenje.

„Neće se ponoviti kantice, kanisteri i ostala čuda, garantujem građanima", rekao je Vučić.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da „Gasprom" i Rusija ostaju pouzdani partneri Srbije.

„U okviru naše bilateralne saradnje Srbija će održati svoju energetsku bezbednost, kao i do sada", poručio je ruski ambasador, prenosi Tas.

Uoči odluke američke administracije o uvođenju sankcija, delimično je izmenjena vlasnička struktura u NIS-u.

Akcionarsko društvo Intelidžens iz Sankt Peterburga, drugog najvećeg ruskog grada, preuzelo je 19. septembra od Gasproma 11,3 odsto akcija NIS-a, javila je Radio-televizija Srbije.

Gasprom je ostao na samo procentu udela.

U NIS-u sada najveći udeo ima Gaspromnjeft, ćerka firma Gasproma, sa 44, 85 odsto, sledi država Srbija sa 29, 87, a treći je Intelidžens sa udelom od 11,3 odsto.

Ostalo su mali akcionari.

Srbija je, uz Belorusiju, jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji posle invazije na Ukrajinu februara 2022. godine.

Američke sankcije NIS-u do sada su najoštrija kazna Srbiji zbog saradnje sa Rusijom.

Sva odlaganja sankcija

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.11.2025)

BBC News
Čovek koji je poljubio grb: Ko je Saša Obradović, novi trener košarkaša Crvene zvezde

Čovek koji je poljubio grb: Ko je Saša Obradović, novi trener košarkaša Crvene zvezde

BBC News pre 1 sat
Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera Francuske

Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera Francuske

BBC News pre 2 sata
Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

BBC News pre 4 sati
Kako sa ćerkom pričati o prvoj menstruaciji

Kako sa ćerkom pričati o prvoj menstruaciji

BBC News pre 4 sati
Ko je Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine

Ko je Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine

BBC News pre 3 sata
BBC News

Povezane vesti »

Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

RTS pre 43 minuta
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Danas pre 23 minuta
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Južne vesti pre 22 minuta
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Radio 021 pre 28 minuta
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

NIN pre 17 minuta
Vučić: Razočaravajuće vesti iz Rusije, loša poruka u svakom smislu

Vučić: Razočaravajuće vesti iz Rusije, loša poruka u svakom smislu

Morava info pre 1 sat
Vučić o gasnom aranžmanu: „Razočaravajuće“ vesti iz Rusije

Vučić o gasnom aranžmanu: „Razočaravajuće“ vesti iz Rusije

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVašingtonPredsednik SrbijeRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić iznosi Rusima nove ideje za NIS

Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić iznosi Rusima nove ideje za NIS

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

BBC News pre 28 minuta
Glamočić: Para za investicije ima i biće ih sve više

Glamočić: Para za investicije ima i biće ih sve više

Danas pre 13 minuta
Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

RTS pre 43 minuta
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Danas pre 23 minuta