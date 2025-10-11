Beba (1) pala sa četvrtog sprata: Užas u Podgorici

Jednogodišnje dete palo je sa četvrtog sprata zgrade koja se nalazi u Dalmatinskoj ulici u Podgorici.

Iz OKC-a su nam saopštili da je slučak prijavljen večeras u 20:33 sati i da ne znaju u kakvom zdravstvenom stanju se nalazi beba. - Devojčica stara godinu dana i četiri meseca pala je, ona je prevezena na odeljenje intenzivne nege u Kliničko-bolnički centar u Podgorici, potvrđeno je za RINU. Policija je izvršila uviđaj. (RTCG, RINA)