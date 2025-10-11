Beba (1) pala sa četvrtog sprata: Užas u Podgorici

Blic pre 3 sata
Beba (1) pala sa četvrtog sprata: Užas u Podgorici

Jednogodišnje dete palo je sa četvrtog sprata zgrade koja se nalazi u Dalmatinskoj ulici u Podgorici.

Iz OKC-a su nam saopštili da je slučak prijavljen večeras u 20:33 sati i da ne znaju u kakvom zdravstvenom stanju se nalazi beba. - Devojčica stara godinu dana i četiri meseca pala je, ona je prevezena na odeljenje intenzivne nege u Kliničko-bolnički centar u Podgorici, potvrđeno je za RINU. Policija je izvršila uviđaj. (RTCG, RINA)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Kurir pre 24 minuta
Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici Doktori je smatraju fenomenom

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici Doktori je smatraju fenomenom

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Podgoricakliničko bolnički centar

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen knez Aleksandar Karađorđević

Vremeplov: Rođen knez Aleksandar Karađorđević

RTV pre 4 minuta
Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Kurir pre 24 minuta
„13 godina izdaje“: Niš se sprema za suočavanje naprednjaka i studenata – Dva skupa o Kosovu na gotovo istim lokacijama i u…

„13 godina izdaje“: Niš se sprema za suočavanje naprednjaka i studenata – Dva skupa o Kosovu na gotovo istim lokacijama i u isto vreme

Danas pre 2 sata
Urednički integritet na ispitu

Urednički integritet na ispitu

Radar pre 3 sata
Udruženi Balkan: Da ne budemo oplodno stado za lopovske elite

Udruženi Balkan: Da ne budemo oplodno stado za lopovske elite

Radar pre 3 sata