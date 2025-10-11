Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici Doktori je smatraju fenomenom

Alo pre 5 sati
Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici Doktori je smatraju fenomenom

Devojčica stara godinu i četiri meseca pala je večeras sa četvrog sprata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar i nalazi se na intezivnoj nezi

Prema poslednjim informacijama, beba nije životno ugrožena i nema vitalnih povreda. - U KCCG ovaj slučaj smatraju fenomenom - saopštio je sagovornik Pobjede. Do nesreće je došlo u 20.30 sati. Prema rečima očevidaca, dete je sa četvog sprata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a posle toga je završilo na ulicu u kojoj neprestalno prolaze automobili. Na sreću, vozač koji je ugledao devojčicu na vreme je zakočio. O događaju je obavešten dežurni tužilac koji će
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Kurir pre 3 sata
Beba (1) pala sa četvrtog sprata: Užas u Podgorici

Beba (1) pala sa četvrtog sprata: Užas u Podgorici

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Podgorica

Društvo, najnovije vesti »

"Video sam tela ljudi, osetio sam da ostajem bez daha!": Sećanje na "Bački vulkan", erupciju koja je mesecima nije prestajala

"Video sam tela ljudi, osetio sam da ostajem bez daha!": Sećanje na "Bački vulkan", erupciju koja je mesecima nije prestajala

Blic pre 13 minuta
Danas su Miholjske zadušnice, obilaskom grobova sećamo se preminulih

Danas su Miholjske zadušnice, obilaskom grobova sećamo se preminulih

RTS pre 29 minuta
Danas su Miholjske zadušnice: Ovaj običaj bi trebalo ispoštovati

Danas su Miholjske zadušnice: Ovaj običaj bi trebalo ispoštovati

Mondo pre 2 minuta
Danas su Miholjske Zadušnice Ove stvari nikako nemojte da radite, a ako ste sanjali svoje mrtve to ima posebno značenje

Danas su Miholjske Zadušnice Ove stvari nikako nemojte da radite, a ako ste sanjali svoje mrtve to ima posebno značenje

Alo pre 33 minuta
Emerik Blum danas ne bi bio moguć

Emerik Blum danas ne bi bio moguć

Velike priče pre 1 sat