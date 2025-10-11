Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Devojčica stara godinu i četiri meseca pala je večeras sa četvrog sprata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar i nalazi se na intezivnoj nezi.

Prema poslednjim informacijama, beba nije životno ugrožena i nema vitalnih povreda. - U KCCG ovaj slučaj smatraju fenomenom - saopštio je sagovornik Pobjede. Do nesreće je došlo u 20.30 sati. Prema rečima očevidaca, dete je sa četvog sprata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a posle toga je završilo na ulicu u kojoj neprestalno prolaze automobili. Na sreću, vozač koji je ugledao devojčicu na vreme je zakočio. O događaju je obavešten dežurni tužilac koji će