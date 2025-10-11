Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Kurir pre 1 sat  |  Pobjeda
Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Devojčica stara godinu i četiri meseca pala je večeras sa četvrog sprata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar i nalazi se na intezivnoj nezi.

Prema poslednjim informacijama, beba nije životno ugrožena i nema vitalnih povreda. - U KCCG ovaj slučaj smatraju fenomenom - saopštio je sagovornik Pobjede. Do nesreće je došlo u 20.30 sati. Prema rečima očevidaca, dete je sa četvog sprata zgrade palo na nadstrešnicu jedne klinike, a posle toga je završilo na ulicu u kojoj neprestalno prolaze automobili. Na sreću, vozač koji je ugledao devojčicu na vreme je zakočio. O događaju je obavešten dežurni tužilac koji će
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici Doktori je smatraju fenomenom

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici Doktori je smatraju fenomenom

Alo pre 1 sat
Beba (1) pala sa četvrtog sprata: Užas u Podgorici

Beba (1) pala sa četvrtog sprata: Užas u Podgorici

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Podgorica

Društvo, najnovije vesti »

Urednički integritet na ispitu

Urednički integritet na ispitu

Radar pre 1 sat
Udruženi Balkan: Da ne budemo oplodno stado za lopovske elite

Udruženi Balkan: Da ne budemo oplodno stado za lopovske elite

Radar pre 1 sat
Protest u Leskovcu ispred stadiona: Ako nema karata za narod, neka ne bude ni mira za vlast

Protest u Leskovcu ispred stadiona: Ako nema karata za narod, neka ne bude ni mira za vlast

Danas pre 1 sat
Policija uhapsila osumnjičenog za lomljenje stakla na prostorijama SNS

Policija uhapsila osumnjičenog za lomljenje stakla na prostorijama SNS

Danas pre 1 sat
„13 godina izdaje“: Niš se sprema za suočavanje naprednjaka i studenata – Dva skupa o Kosovu na gotovo istim lokacijama i u…

„13 godina izdaje“: Niš se sprema za suočavanje naprednjaka i studenata – Dva skupa o Kosovu na gotovo istim lokacijama i u isto vreme

Danas pre 1 sat