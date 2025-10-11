"Devojku sam pronašao mrtvu u kadi": Ko je glumac zbog koga je uhapšena ženska osoba za proganjanje: Detalji iz njegovog života su jezivi

Blic pre 9 minuta
"Devojku sam pronašao mrtvu u kadi": Ko je glumac zbog koga je uhapšena ženska osoba za proganjanje: Detalji iz njegovog…

Federalna uprava policije (FUP), uhapsila je žensku osobu, pod inicijalima S.D. (27), zbog kako pišu bosanski mediji, uhođenja poznatog glumca Feđe Štukana.

Devojci, S.D. stavljaju se navodno tri krivična dela na teret, uhođenje, ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje, preleli su dalje bosanski mediji. Inače, Feđa Štukan, o svom životu govorio je javno, a napisao je i autobiografsku knjigu, gde je opisao jezive momente. Kako je tada Feđa istakao, najteži momenat u njegovom životu je smrt njegove devojke koju je pronašao u kadi. - Najteži trenutak u mom životu je bio smrt moje devojke, koju sam našao mrtvu u kadi.
