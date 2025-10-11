Uhapšena devojka zbog uhođenja glumca feđe Štukana: Tereti se za tri krivična dela

Federalna uprava policije (FUP), pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapsila je osobu koja je navodno uhodila glumca Feđu Štukana, prenose bosanski mediji.

Kako dalje navode, iz FUP-a je saopšteno da je reč o S.D. (27), koja se sumnjiči za krivična dela uhođenje, ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje. Prema nezvaničnim informacijama portala Klix.ba, žrtva uhođenja je poznati glumac Feđa Štukan. Feđa je ranije u svojoj autobigrafskoj knjizi, ali i u svojim medijskim istupima govorio o borbi sa zavisnošći. Svojim primerom pokazao je da se možeš rešiti poroka. - Petnaest godina sam bio na drogi. Nisam uvek bio toliko
