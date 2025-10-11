Uhapšena devojka zbog uhođenja Feđe Štukana

U četvrtak, 9. oktobra 2025. godine, policijski službenici Federalne uprave policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po nalogu Opštinskog suda u Sarajevu, lišili su slobode osobu inicijala S.D. (1998).

Prema navodima iz zvaničnog saopštenja, S.D. je osumnjičena za više krivičnih dela, uključujući uhođenje, ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje. Tokom istrage, izuzeti su digitalni dokazi koji ovu osobu povezuju s izvršenjem navedenih krivičnih dela. Kako je potvrđeno za portal Radiosarajevo.ba, osumnjičena osoba je uhodila poznatog bosanskohercegovačkog glumca Feđu Štukana. Istraga u ovom slučaju je i dalje u toku.