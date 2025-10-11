"Kod nas sve ide po planu": Oglasio se Putin: Uskoro ćemo da predstavimo novo oružje

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je konferenciju za novinare nakon posete Dušanbeu, gde je rekao da se Rusija pridržava dogovora postignutog s američkim predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci, prenosi ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

- Dogovorili smo sa Donaldom da ću morati u Moskvi da razmislim i razgovaram s našim kolegama i saveznicima. On mi je rekao isto. To su složena pitanja koja zahtevaju dodatnu razradu, ali ostajemo na osnovu te rasprave koja se održala u Enkoridžu - izjavio je ruski lider. Naglasio je da još uvek postoji mogućnost očuvanja Sporazuma o smanjenju i ograničenju strateškog ofanzivnog naoružanja (START). - Da li će ovih nekoliko meseci biti dovoljno za donošenje odluke o