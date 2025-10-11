Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

Danas pre 8 sati  |  Beta-AP
Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija i SAD još uvek imaju dovoljno vremena da se dogovore o produženju sporazuma o smanjenju nuklearnog naoružanja Novi START za još godinu dana, „ako ima dobre volje“ za to, javlja Asošiejted pres.

Putin je rekao da se nada da će se Moskva i Vašington složiti da produže sporazum iz 2010. godine za još godinu dana, nakon što on istekne idućeg februara. Sporazum ograničava zemlje na najviše 1.550 raspoređenih nuklearnih bojevih glava i 700 raspoređenih raketa i bombardera. Putin je takođe pohvalio napore američkog predsednika Donalda Trampa za mir uprkos tome što nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Na pitanje novinara da li misli da je Tramp nepravedno
