Skandal: Nobelov institut istražuje moguće curenje informacija o nagradi za mir: "Izgleda da smo postali meta kriminalca"

Blic pre 4 sati
Nobelov institut istražuje moguće curenje informacija o nagradi za mir nakon skoka na tržištu kompanije Polimarket i rasta onlajn klađenja tokom noći, javlja Blumberg.

Kvote liderke venecuelanske opozicije Marije Korine Mačado koja je dobila Nobelovu nagradu za mir, na onlajn kladionicama kompanije Polimarket su skočile nekoliko sati pre zvanične objave, navodi se na sajtu kompanije. Direktor Nobelovog instituta Kristijan Berg Harpviken, izjavio je da Institut ovo shvata veoma ozbiljno i da će detaljno ispitati incident da bi utvrdio šta se dogodilo, jer je tajnost za njih od izuzetne važnosti. - Izgleda da smo postali meta
Kurir pre 19 minuta
