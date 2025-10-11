Skandal zbog dodele nobelove nagrade: Institut pokrenuo istragu, procurile informacije o dobitniku

Kurir pre 44 minuta  |  Blumberg
Skandal zbog dodele nobelove nagrade: Institut pokrenuo istragu, procurile informacije o dobitniku

Nobelov institut istražuje moguće curenje informacija o nagradi za mir posle skoka na tržištu kompanije Polimarket i rasta onlajn klađenja tokom noći, javlja Blumberg.

Kvote liderke venecuelanske opozicije Marije Korine Mačadokoja je dobila Nobelovu nagradu za mir, na onlajn kladionicama kompanije Polimarket su skočile nekoliko sati pre zvanične objave, navodi se na sajtu kompanije. Direktor Norveškog nobelovog instituta Kristijan Berg Harpviken, izjavio je da Institut ovo shvata veoma ozbiljno i da će detaljno ispitati incident da bi utvrdio šta se dogodilo, jer je tajnost za njih od izuzetne važnosti. "Izgleda da smo postali
