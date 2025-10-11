Skupovi protiv blokada danas u brojnim mestima u Srbiji: Okupljanje počelo u Novom Sadu, ovo su ostale lokacije (foto)

Blic pre 39 minuta
Skupovi protiv blokada danas u brojnim mestima u Srbiji: Okupljanje počelo u Novom Sadu, ovo su ostale lokacije (foto)

Simpatizeri i predstavnici vlasti najavili su za danas u Beogradu održavanje skupova protiv blokada. Okupljanja se održavaju u različita vremena, tako da su negde, poput Novog sada, već počela, a negde će se održati popodne. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je skupove u više mesta u zemlji u znak podrške Srbima na Kosovu i Metohiji, dan uoči održavanja lokalnih izbora.

U Novom Sadu građani šetaju noseći transparente "Podrška Srbima sa Kosova i Metohije". Kako su najavili iz Centra za društvenu stabilnost, "Građani protiv blokada" danas će održati skupove na više od 200 lokacija širom Srbije u znak podrške srpskom narodu u AP Kosovo i Metohija. Skupovi će početi danas u 17 i 17.30 časova, objavljeno je na Instagram stranici Centra za društvenu stabilnost. Na teritoriji opštine Beograd skupovi će biti organizovani na pet lokacija:
