Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru pogodio Drejkov prolaz

Blic pre 1 sat
Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru pogodio Drejkov prolaz

Snažan zemljotres jačine 7,0 stepeni pogodio je danas Drejkov prolaz, saopštio je Nemački centar za geonauke (GFZ).

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, naveo je GFZ, prenosi Rojters. Pacifički centar za upozorenje na cunamije, koji je prethodno saopštio da postoji opasnost od cunamija nakon zemljotresa, ukinuo je upozorenje na cunami. I Čileanska pomorska uprava (SHOA) saopštila je da je ukinula pretnju od cunamija nakon zemljotresa u Drejkovom prolazu. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Snažan zemljotres pogodio Drejkov prolaz, opasnost od cunamija

Snažan zemljotres pogodio Drejkov prolaz, opasnost od cunamija

Danas pre 1 sat
Zemljotres pogodio Drejkov prolaz

Zemljotres pogodio Drejkov prolaz

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresTanjugRojtersCunami

Svet, najnovije vesti »

Više od decenije nakon cunamija, u Japanu pronađeni ostaci šestogodišnje devojčice

Više od decenije nakon cunamija, u Japanu pronađeni ostaci šestogodišnje devojčice

RTV pre 38 minuta
Počinje ulazak humanitarne pomoći u gazu: Oglasio se Hamas: Prelaz Rafa biće otvoren za civile u oba smera sredinom sledeće…

Počinje ulazak humanitarne pomoći u gazu: Oglasio se Hamas: Prelaz Rafa biće otvoren za civile u oba smera sredinom sledeće sedmice

Blic pre 38 minuta
Skandal zbog dodele nobelove nagrade: Institut pokrenuo istragu, procurile informacije o dobitniku

Skandal zbog dodele nobelove nagrade: Institut pokrenuo istragu, procurile informacije o dobitniku

Kurir pre 43 minuta
Horor u Okučanima Ljudska lobanja pronđena u kući, evo šta je policija utvrdila na licu mesta

Horor u Okučanima Ljudska lobanja pronđena u kući, evo šta je policija utvrdila na licu mesta

Kurir pre 48 minuta
"Branićemo se ako napadnu": Predstavnik Venecuele upozorava: Sad žele da svrgnu Madura, kako bi uspostavili marionetski režim…

"Branićemo se ako napadnu": Predstavnik Venecuele upozorava: Sad žele da svrgnu Madura, kako bi uspostavili marionetski režim

Blic pre 1 sat