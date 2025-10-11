Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru pogodio Drejkov prolaz

Snažan zemljotres jačine 7,0 stepeni pogodio je danas Drejkov prolaz, saopštio je Nemački centar za geonauke (GFZ).

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, naveo je GFZ, prenosi Rojters. Pacifički centar za upozorenje na cunamije, koji je prethodno saopštio da postoji opasnost od cunamija nakon zemljotresa, ukinuo je upozorenje na cunami. I Čileanska pomorska uprava (SHOA) saopštila je da je ukinula pretnju od cunamija nakon zemljotresa u Drejkovom prolazu. (Tanjug)