Zemljotres pogodio Drejkov prolaz

Politika pre 27 minuta
Zemljotres pogodio Drejkov prolaz

Ukinuta opasnost od cunamija

Snažan zemljotres jačine 7,0 stepeni pogodio je danas Drejkov prolaz, saopštio je Nemački centar za geonauke (GFZ). Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, naveo je GFZ, prenosi Rojters. Pacifički centar za upozorenje na cunamije, koji je prethodno saopštio da postoji opasnost od cunamija nakon zemljotresa, ukinuo je upozorenje na cunami. I Čileanska pomorska uprava (SHOA) saopštila je da je ukinula pretnju od cunamija nakon zemljotresa u Drejkovom
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Snažan zemljotres pogodio Drejkov prolaz, opasnost od cunamija

Snažan zemljotres pogodio Drejkov prolaz, opasnost od cunamija

Danas pre 17 minuta
Opasnost od cunamija: Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru pogodio Drejkov prolaz

Opasnost od cunamija: Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru pogodio Drejkov prolaz

Blic pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresRojtersCunami

Svet, najnovije vesti »

"Branićemo se ako napadnu": Predstavnik Venecuele upozorava: Sad žele da svrgnu Madura, kako bi uspostavili marionetski režim…

"Branićemo se ako napadnu": Predstavnik Venecuele upozorava: Sad žele da svrgnu Madura, kako bi uspostavili marionetski režim

Blic pre 12 minuta
Opasnost od cunamija: Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru pogodio Drejkov prolaz

Opasnost od cunamija: Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru pogodio Drejkov prolaz

Blic pre 17 minuta
Snažan zemljotres pogodio Drejkov prolaz, opasnost od cunamija

Snažan zemljotres pogodio Drejkov prolaz, opasnost od cunamija

Danas pre 17 minuta
"Makron bedno odlaže neizbežno - svoj odlazak": Raspuštanje parlamenta Francuske izvesnije nego ikada! "Poniženje za francuski…

"Makron bedno odlaže neizbežno - svoj odlazak": Raspuštanje parlamenta Francuske izvesnije nego ikada! "Poniženje za francuski narod"!

Kurir pre 2 minuta
Erdogan i Barzani dogovorili obnovu letova iz iračkog Kurdistana u Tursku: Tokom sastanka razmatrali i mogućnosti za saradnju…

Erdogan i Barzani dogovorili obnovu letova iz iračkog Kurdistana u Tursku: Tokom sastanka razmatrali i mogućnosti za saradnju i regionalni razvoj

Kurir pre 2 minuta