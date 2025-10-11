Tramp presekao! Amerika uvodi Kini dodatne carine od 100%

Blic pre 1 sat
Tramp presekao! Amerika uvodi Kini dodatne carine od 100%

Sjedinjene Američke Države će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine i uvesti kontrolu izvoza za celokupan ključni softver proizveden u SAD, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

- Od 1. novembra 2025. godine (ili ranije, u zavisnosti od daljih poteza ili promena koje preduzme Kina), Sjedinjene Američke Države će uvesti carinu od 100 odsto Kini, povrh carina koje trenutno plaća - napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social, prenosi Rojters. - Upravo je saopšteno da je Kina zauzela izuzetno agresivan stav po pitanju trgovine, šaljući izuzetno neprijateljsko pismo svetu, u kojem navodi da će, počevši od 1. novembra 2025. godine, uvesti
