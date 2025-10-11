Kriptotržište doživelo krah: Bitkoin gubi hiljade dolara u minutu FOTO

B92 pre 2 sata
Bitkoin, najveća svetska kriptovaluta po tržišnoj vrednosti, doživeo je snažan pad u petak nakon što je američki predsednik Donald Tramp zaoštrio trgovinski sukob s Kinom.

Tramp je najavio podizanje carina na kineski izvoz u SAD na 100% i uvođenje izvoznog nadzora nad "svim kritičnim softverima". Ova odluka je odgovor na kineske restrikcije izvoza retkih zemnih metala, ključnih za tehnološku i industrijsku proizvodnju. Već ranije u petak, Bitkoin je oslabio na oko 117.000 dolara nakon Trampovih jutarnjih komentara, a ubrzo je pao ispod 110.000 dolara, što predstavlja pad od 12% u poslednja 24 sata. Prema podacima CoinGlass-a, trgovci
KinaDonald TrampBitkoinBitcoinDolar

