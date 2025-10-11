Trampov povratak carinskom ratu: Zašto su Kini uvedene tarife od dodatnih 100 odsto

NIN pre 2 sata
Trampov povratak carinskom ratu: Zašto su Kini uvedene tarife od dodatnih 100 odsto

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će uvesti dodatne tarife od 100 odsto na robu iz Kine, kao dodatak na već postojeće tarife od 30 odsto, počevši od 1. novembra ili ranije.

Pretnja predstavlja ogromnu eskalaciju nakon meseci primirja između dve nacije. "Takođe, od 1. novembra, uvešćemo kontrolu izvoza na bilo koji i sav kritični softver", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal. Trampova objava reakcija je na odluku Pekinga da pojača kontrolu izvoza svojih ključnih retkih materijala, potrebnih za proizvodnju mnogih elektronskih uređaja. Kao rezultat, Tramp je izgleda otkazao sastanak sa kineskim predsednikom Si
Ključne reči

PekingKinaDonald Trampcarinetarife

