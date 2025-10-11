Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić iznosi Rusima nove ideje za NIS

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Bloomberg Adria
Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić iznosi Rusima nove ideje za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak će ruskoj strani izneti "nove ideje" koje se tiču sankcija NIS-u.

Naime, u nedelju se očekuje dolazak predsednika Izvršnog odbora Gazpromnefta Alexandera Dyukova i zamenika ruskog ministra energetike Pavela Sorokina u Beograd. Prema rečima ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović, predstavnici države na hitnoj vanrednoj sednici odbora direktora predstavnika menadžmenta NIS-a, koja je održana u četvrtak, nisu čuli " ni plan, ni program za NIS", što je prema njenoj oceni "zabrinjavajuće", prenosi Beta. Vučić je
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Dolaze Rusi u Srbiju, čekamo da čujemo rešenje, u ponedeljak sastanak…

Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Dolaze Rusi u Srbiju, čekamo da čujemo rešenje, u ponedeljak sastanak Vučića i Djukova"

Blic pre 36 minuta
Kako ćemo ubuduće plaćati gorivo? Uzelac ima predlog za potrošače

Kako ćemo ubuduće plaćati gorivo? Uzelac ima predlog za potrošače

Kamatica pre 2 sata
Đedović Handanović: Očekujemo ruski plan za NIS, gasni aranžman biće produžen do kraja godine

Đedović Handanović: Očekujemo ruski plan za NIS, gasni aranžman biće produžen do kraja godine

RTS pre 1 sat
Vučić otkrio: Ponudiću zvanično u ponedeljak predloge za NIS koji su povoljni i za Rusiju

Vučić otkrio: Ponudiću zvanično u ponedeljak predloge za NIS koji su povoljni i za Rusiju

Vesti online pre 2 sata
Ministarka Handanović traži odgovor od Gaspromnjefta: “Vreme prolazi, plana nema“

Ministarka Handanović traži odgovor od Gaspromnjefta: “Vreme prolazi, plana nema“

Morava info pre 2 sata
"Očekujemo da čujemo jasan plan Rusije, do SAD ga nismo čuli" Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u

"Očekujemo da čujemo jasan plan Rusije, do SAD ga nismo čuli" Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u

Kurir pre 2 sata
Američke sankcije: Šta su opcije za NIS – barže za naftu, veći uvoz goriva, promena vlasništva

Američke sankcije: Šta su opcije za NIS – barže za naftu, veći uvoz goriva, promena vlasništva

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Razočaravajuće vesti iz Rusije, loša poruka u svakom smislu

Vučić: Razočaravajuće vesti iz Rusije, loša poruka u svakom smislu

Morava info pre 11 minuta
Vučić o gasnom aranžmanu: „Razočaravajuće“ vesti iz Rusije

Vučić o gasnom aranžmanu: „Razočaravajuće“ vesti iz Rusije

Danas pre 16 minuta
Vučić: Država će preduzeti mere kada je reč o NIS-u, "razočaravajuće vesti iz Rusije" o snabdevanju gasom

Vučić: Država će preduzeti mere kada je reč o NIS-u, "razočaravajuće vesti iz Rusije" o snabdevanju gasom

N1 Info pre 36 minuta
Vučić: Rusi ponudili gasni aranžman samo do Nove godine, time poručuju da mogu da nam preseku gas ako krenemo u…

Vučić: Rusi ponudili gasni aranžman samo do Nove godine, time poručuju da mogu da nam preseku gas ako krenemo u nacionalizaciju NIS-a

Ekapija pre 46 minuta
Dva scenarija za NIS: Ako ga preuzmemo – rizikujemo gas. Ako to ne uradimo – ostajemo bez nafte

Dva scenarija za NIS: Ako ga preuzmemo – rizikujemo gas. Ako to ne uradimo – ostajemo bez nafte

Nova pre 36 minuta