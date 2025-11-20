Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Ukoliko su Amerikanci zadovoljni potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije (NIS), onda je logično očekivati da će odgovoriti pozitivno i omogućiti da NIS radi dok se pregovori ne završe, smatraju sagovornici Kurira.

A kako stvari sada stoje, najbliži dogovoru sa Rusima su velike naftne kompanije sa Bliskog istoka. Naftna industrija Srbije saopštila je da je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD podnela novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije. Prethodnom licencom od 14. novembra, sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih