Ponoš: Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama - svojim ili našim

Novi magazin pre 40 minuta  |  N1
Ponoš: Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama - svojim ili našim

"Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama, njihovim ili našim", komentariše najnovija dešavanja u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) lider stranke Srbija centar Zdravko Ponoš.

Kako je rekao u emisiji N1 Direktno, iako energetska kriza traje duže vreme, vlast u Srbiji je nemi posmatrač. "Godinama unazad bilo je jasno da smo mi pupčano vezani za Rusiju. Ovo što se radi i dalje je samo posmatranje, to što nam Đedović Handanović objašnjava, oni to sigurno ne rešavaju. Ta firma iz Emirata pominje se da to može da kupi, mada mi ne znamo čijim parama, svojim ili našim, a i pitanje je da li će to da se desi. Koliko čujem, ta firma je bila
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Kurir pre 25 minuta
Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Danas pre 5 minuta
Dejan Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Dejan Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Nova pre 15 minuta
Dejan Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Dejan Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

N1 Info pre 30 minuta
Rusi pristali da prodaju naftnu industriju Srbije NIS Na berzi bio milijardu evra, ali vredi mnogo više evo šta berzanski…

Rusi pristali da prodaju naftnu industriju Srbije NIS Na berzi bio milijardu evra, ali vredi mnogo više evo šta berzanski analitičar kaže za dnevnik

Dnevnik pre 1 sat
Odlična vest iz Rusije u vezi sa NIS: Bivši pomoćnik u ministarstvu za naftu i gas kaže da poreklo kupca nije presudno

Odlična vest iz Rusije u vezi sa NIS: Bivši pomoćnik u ministarstvu za naftu i gas kaže da poreklo kupca nije presudno

Kurir pre 1 sat
Naslovne strane za četvrtak, 20. novembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 20. novembar 2025. godine

Serbian News Media pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaZdravko Ponošnaftna industrija srbijegeneralstab

Ekonomija, najnovije vesti »

Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Kurir pre 25 minuta
Šahrimanjan Obradović: Novi vlasnik ruskog udela u NIS-u treba da odgovara i Srbiji

Šahrimanjan Obradović: Novi vlasnik ruskog udela u NIS-u treba da odgovara i Srbiji

RTV pre 15 minuta
NIS dobio zelenu dozvolu da istraži mogućnost veće proizvodnje nafte kod Kanjiže

NIS dobio zelenu dozvolu da istraži mogućnost veće proizvodnje nafte kod Kanjiže

Danas pre 15 minuta
Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Danas pre 5 minuta
Vreme: Od kad je stupila na snagu uredba o ograničenju marži, cene ne da nisu smanjene, već su neke i povećane

Vreme: Od kad je stupila na snagu uredba o ograničenju marži, cene ne da nisu smanjene, već su neke i povećane

N1 Info pre 5 minuta