Ponoš: Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama - svojim ili našim

"Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama, njihovim ili našim", komentariše najnovija dešavanja u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) lider stranke Srbija centar Zdravko Ponoš.

Kako je rekao u emisiji N1 Direktno, iako energetska kriza traje duže vreme, vlast u Srbiji je nemi posmatrač. "Godinama unazad bilo je jasno da smo mi pupčano vezani za Rusiju. Ovo što se radi i dalje je samo posmatranje, to što nam Đedović Handanović objašnjava, oni to sigurno ne rešavaju. Ta firma iz Emirata pominje se da to može da kupi, mada mi ne znamo čijim parama, svojim ili našim, a i pitanje je da li će to da se desi. Koliko čujem, ta firma je bila