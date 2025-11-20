Naslovne strane za četvrtak, 20. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 20. novembar 2025. pišu o navodima da je Rusija pristala da proda svoj deo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama, o kandidaturama za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i dugim društveno-političkim temama.

ALO - "Rusi prodaju udeo u NIS, na pomolu rešenje krize u snabdevanju energentima za Srbiju". "Narodna banka Srbije dobila upozorenje na sankcije zbog NIS", list prenosi izjavu guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković.

BLIC - "Rusi pristaju da prodaju svoj deo NIS". "EU će pružiti ruku ukoliko Srbija ide u pravom smeru", kazala je evropska komesarka za proširenje Marta Kos u intervjuu za taj list. "Klimtova slika prodata za 236,4 miliona dolara", piše list o novom svetskom rekordu na aukciji.

VEČERNJE NOVOSTI - "Kompanija iz Emirata najbliža je kormilu NIS". "Najskuplji stan 1,8 miliona evra", piše list o prodaji stanova u prvih pola godine.

DANAS - "Sudbina NIS-a u rukama kineskih i arapskih firmi". Piše list o navodnom osnivanju privatnog medicinskog fakulteta u Beogradu. List piše i o kandidaturi pravnika Milana Antonijevića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u tekstu pod nazivom "Napadi zbog zastupanja režimskih stavova".

INFORMER - "Rešenje za energetsku krizu: Rusija prodaje svoj deo u NIS-u". "Blokaderi i Hrka u otvorenom ratu", list piše da su studenti u blokadi optužili Dijanu Hrka da radi za "domaće i strane službe".

KURIR - "56,15 odsto je ruski udeo u NIS", piše list o pristanku Rusije da proda svoj udeo u vlasništvu NIS-u. "Rafinerija mora da nastavi sa radom i da što pre obezbedi novi dotok sirove nafte iz Janafa", list prenosi izjavu ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović.

NOVA - "Na vanrednoj sednici Vlade Srbije usvojeni predlozi nova tri zakona o nafti i gasu". List piše o navodima da je Rusija pristala da proda svoj deo u NIS-u. "Zaposleni u Republičkom zavodu ignorišu nalog direktora, odbijaju da izbrišu Generalštab iz registra spomenika kulture".

POLITIKA - "Rusi pristali da prodaju vlasnički udeo u NIS-u". "Spor oko uvoza zamrznutog svinjskog mesa". "Sneg izazvao nevolje u zapadnom delu Srbije".

SRPSKI TELEGRAF - "Srbiji pao kamen sa srca: Rusi pristali da prodaju NIS". "Americi poslat zahtev za produženje licence dok se ne završe razgovori", piše list.