Sutra lokalni izbori izbori na Kosovu i Metohiji

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Sutra lokalni izbori izbori na Kosovu i Metohiji

U AP Kosovo i Metohija sutra se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije.

Biračka mesta se otvaraju u 7.00 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19.00 časova. Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Izborna kampanja počela je 13. septembra i završava se neposredno pre otvaranja biračkih mesta, sutra u 6.59 sati. Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je
