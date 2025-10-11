Sutra izbori na Kosovu: Biraju se gradonačelnici i odbornici 38 opština

Radio 021 pre 14 minuta  |  Beta
Sutra izbori na Kosovu: Biraju se gradonačelnici i odbornici 38 opština

U nedelju u 7 časova se na Kosovu otvaraju 945 glasačka centra sa 2.571 glasačkim mestom za izbore gradonačelnika i odbornika 38 opština, na kojima pravo glasa ima 2.069.098 glasača.

Za gradonačelnike se nadmeće 206 kandidata, od čega je 20 žena, a za odbornike opština kandidovalo se 5.420 kandidata. Predizborna kampanja traje do nedelje u 7 sati, kada počinje glasanje i izborna ćutnja, koja će trajati do okončanja glasanja u 19 časova. Kako je uobičajeno, izborni dan počeće tako što će predsednik Centralne izborne komisije (CIK) Krešnik Radonjići glasanjem u Peći. Poslednja nedelja kampanje za lokalne izbore na Kosovu odvijala se uz međusobno
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Sutra izbori za gradonačelnike i odbornike 38 opština na Kosovu

Sutra izbori za gradonačelnike i odbornike 38 opština na Kosovu

Danas pre 3 sata
Sve o izborima na KiM: Učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa, Srpska lista pod brojem 170

Sve o izborima na KiM: Učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa, Srpska lista pod brojem 170

Sputnik pre 3 sata
Lokalni izbori na Kosovu: Mogu li Srbi da se vrate u institucije

Lokalni izbori na Kosovu: Mogu li Srbi da se vrate u institucije

Južne vesti pre 3 sata
Sutra lokalni izbori izbori na Kosovu i Metohiji

Sutra lokalni izbori izbori na Kosovu i Metohiji

Euronews pre 4 sati
U AP Kosovo i Metohija sutra lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

U AP Kosovo i Metohija sutra lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

Telegraf pre 4 sati
Uoči izbora na Kosovu: Pritisci, strah i više srpskih partija no što je opština u kojima su većina

Uoči izbora na Kosovu: Pritisci, strah i više srpskih partija no što je opština u kojima su većina

N1 Info pre 4 sati
Na Kosovu i Metohiji sutra lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

Na Kosovu i Metohiji sutra lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzbori

Politika, najnovije vesti »

„Kaznena ekspedicija“ protiv mitropolita Justina: Da li su moguće litije u Kraljevu?

„Kaznena ekspedicija“ protiv mitropolita Justina: Da li su moguće litije u Kraljevu?

Vreme pre 38 minuta
Macron ponovo imenovao Lecornua za premijera Francuske

Macron ponovo imenovao Lecornua za premijera Francuske

Bloomberg Adria pre 18 minuta
Represija i pravne prepreke otežavaju borbu ekoloških aktivista u Srbiji

Represija i pravne prepreke otežavaju borbu ekoloških aktivista u Srbiji

Novi magazin pre 13 minuta
Sutra izbori na Kosovu: Biraju se gradonačelnici i odbornici 38 opština

Sutra izbori na Kosovu: Biraju se gradonačelnici i odbornici 38 opština

Radio 021 pre 14 minuta
Lončaru danas uručena Oktobarska nagrada grada Leskovca

Lončaru danas uručena Oktobarska nagrada grada Leskovca

Euronews pre 8 minuta