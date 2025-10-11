Sutra izbori na Kosovu: Biraju se gradonačelnici i odbornici 38 opština

U nedelju u 7 časova se na Kosovu otvaraju 945 glasačka centra sa 2.571 glasačkim mestom za izbore gradonačelnika i odbornika 38 opština, na kojima pravo glasa ima 2.069.098 glasača.

Za gradonačelnike se nadmeće 206 kandidata, od čega je 20 žena, a za odbornike opština kandidovalo se 5.420 kandidata. Predizborna kampanja traje do nedelje u 7 sati, kada počinje glasanje i izborna ćutnja, koja će trajati do okončanja glasanja u 19 časova. Kako je uobičajeno, izborni dan počeće tako što će predsednik Centralne izborne komisije (CIK) Krešnik Radonjići glasanjem u Peći. Poslednja nedelja kampanje za lokalne izbore na Kosovu odvijala se uz međusobno