Lokalni izbori na Kosovu: Mogu li Srbi da se vrate u institucije

Južne vesti pre 2 sata
Lokalni izbori na Kosovu: Mogu li Srbi da se vrate u institucije

BBC/DEJANA VUKADINOVIĆ Na vanrednim lokalnim izborima 2023. pravo glasa na severu Kosova imalo je više od 45.000 ljudi Sve isto je k’o nekada, sve isto je, ali ništa isto nije.

Kad je nedavno preminuli Halid Bešlić pevao ove stihove, verovatno nije mislio na političku situaciju kosovskih Srba, ali su sada vrlo primenjivi. Posle četiri godine, 12. oktobra održavaju se redovni lokalni izbori za odbornike i gradonačelnike na Kosovu. Na njima u mestima sa većinskim srpskim stanovništvom ponovo učestvuje Srpska lista, najjača partija te zajednice sa Kosova koju podržava zvanični Beograd i desetine drugih protivkandidata, ali su okolnosti
