Vučić: Rusi ponudili nastavak gasnog aranžmana, ali samo do Nove godine

Rusi su Srbiji ponudili ugovor za nastavak gasnog aranžmana, ali samo do Nove godine, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovor za Informer TV. "Stiže druga vest iz Moskve ili Peterburga (sedište Gasproma), kako god hoćete, da su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine.

Ja sam rekao da je to za nas veoma razočaravajuća vest, zato što je trebalo da zaključimo do maja dugoročni ugovor na tri godine. Bili smo više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu, i da ne govorimo o tome da je Srbija odustajala od arbitraža i od mnogo drugih stvari da bi se sačuvalo prijateljstvo i partnerski odnosi", rekao je Vučić za TV Informer. Podsetio je da je u maju u Moskvi razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da je tad rečeno da