Vučić: Rusi ponudili nastavak gasnog aranžmana, ali samo do Nove godine

Euronews pre 5 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić: Rusi ponudili nastavak gasnog aranžmana, ali samo do Nove godine

Rusi su Srbiji ponudili ugovor za nastavak gasnog aranžmana, ali samo do Nove godine, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovor za Informer TV. "Stiže druga vest iz Moskve ili Peterburga (sedište Gasproma), kako god hoćete, da su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine.

Ja sam rekao da je to za nas veoma razočaravajuća vest, zato što je trebalo da zaključimo do maja dugoročni ugovor na tri godine. Bili smo više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu, i da ne govorimo o tome da je Srbija odustajala od arbitraža i od mnogo drugih stvari da bi se sačuvalo prijateljstvo i partnerski odnosi", rekao je Vučić za TV Informer. Podsetio je da je u maju u Moskvi razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da je tad rečeno da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom samo do Nove godine

Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom samo do Nove godine

NIN pre 40 minuta
Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

RTS pre 5 minuta
Vučić: Rusi daju gasni aranžman do Nove godine da bi mogli da „preseku gas“ ako nacionalizujemo NIS

Vučić: Rusi daju gasni aranžman do Nove godine da bi mogli da „preseku gas“ ako nacionalizujemo NIS

Nedeljnik pre 25 minuta
Vučić otkrio kako su Rusi saterali Srbiju u ćošak: „Ako krenete u nacionalizaciju NIS-a, mi sečemo gas 31. decembra“

Vučić otkrio kako su Rusi saterali Srbiju u ćošak: „Ako krenete u nacionalizaciju NIS-a, mi sečemo gas 31. decembra“

Nova pre 10 minuta
Vučić: "Rusi ponudili ugovor za gas do Nove godine, a trebalo do maja da zaključimo sporazum na 3 godine, razočaravajuće"

Vučić: "Rusi ponudili ugovor za gas do Nove godine, a trebalo do maja da zaključimo sporazum na 3 godine, razočaravajuće"

Blic pre 15 minuta
Prvo da čujemo ponudu Rusa, nadam se dogovoru Moskve i Vašingtona: Vučić o predstojećem sastanku s predstavnicima Rusije i…

Prvo da čujemo ponudu Rusa, nadam se dogovoru Moskve i Vašingtona: Vučić o predstojećem sastanku s predstavnicima Rusije i „Gasprom njefta“

Danas pre 10 minuta
Vučić: Razočaravajuća poruka iz Rusije; Očekivao sam više

Vučić: Razočaravajuća poruka iz Rusije; Očekivao sam više

B92 pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinMoskvaGaspromPredsednik SrbijeRusijaNova godina

Politika, najnovije vesti »

Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom samo do Nove godine

Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom samo do Nove godine

NIN pre 40 minuta
Sutra izbori za gradonačelnike i odbornike 38 opština na Kosovu

Sutra izbori za gradonačelnike i odbornike 38 opština na Kosovu

Danas pre 20 minuta
(BLOG) Počeo je skup podrške Mitropolitu žičkom (VIDEO)

(BLOG) Počeo je skup podrške Mitropolitu žičkom (VIDEO)

Glas Šumadije pre 5 minuta
Vučić: Rusi ponudili nastavak gasnog aranžmana, ali samo do Nove godine

Vučić: Rusi ponudili nastavak gasnog aranžmana, ali samo do Nove godine

Euronews pre 5 minuta
Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

Vučić: U ponedeljak ću Djukovu izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju, njihova ponuda za gas razočaravajuća

RTS pre 5 minuta