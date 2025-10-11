Jesen pokazuje pravo lice: Sunce, oblaci i pokoja kap kiše u Nišu i Srbiji

Glas juga pre 1 sat
Jesen pokazuje pravo lice: Sunce, oblaci i pokoja kap kiše u Nišu i Srbiji

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperature će se kretati od 9 do 14°C ujutru, dok će najviša dnevna biti između 16 i 20°C.

U Nišu će vreme biti slično – promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i uz mogućnost prolazne, kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 12°C, a najviša dnevna oko 17°C. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana (do 18. oktobra), meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno i relativno toplo vreme za ovaj deo godine. Do ponedeljka će se maksimalne dnevne temperature zadržati u intervalu od 17 do 20°C, dok se od
