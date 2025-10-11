Piksi odlazi: Gori internet nakon epske blamaže Srbije protiv Albanije!

Jedna užasna igra Posle poraza Srbije od Albanije u Leskovcu, društvene mreže preplavili su besni komentari navijača koji su žestoko kritikovali selektora i igrače.

Epski neuspeh reprezentacije Srbije protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo izazvao je burne reakcije širom društvenih mreža. Navijači su ogorčeni i ne kriju razočaranje zbog rezultata koji je nacionalni tim udaljio od Mundijala. „Na kraju utakmice Piksi izlazi pred novinare i kaže ‘Izgubili smo ali nismo poraženi!’“ napisao je jedan korisnik Tvitera, aludirajući na izjave selektora Dragana Stojkovića. Na kraju utakmice Piksi izlazi pred Novinare i