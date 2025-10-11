Piksi odlazi: Gori internet nakon epske blamaže Srbije protiv Albanije!

Hot sport pre 21 minuta
Piksi odlazi: Gori internet nakon epske blamaže Srbije protiv Albanije!

Jedna užasna igra Posle poraza Srbije od Albanije u Leskovcu, društvene mreže preplavili su besni komentari navijača koji su žestoko kritikovali selektora i igrače.

Epski neuspeh reprezentacije Srbije protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo izazvao je burne reakcije širom društvenih mreža. Navijači su ogorčeni i ne kriju razočaranje zbog rezultata koji je nacionalni tim udaljio od Mundijala. „Na kraju utakmice Piksi izlazi pred novinare i kaže ‘Izgubili smo ali nismo poraženi!’“ napisao je jedan korisnik Tvitera, aludirajući na izjave selektora Dragana Stojkovića. Na kraju utakmice Piksi izlazi pred Novinare i
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Srbija izgubila protiv Albanije u Leskovcu, publika uzvikivala “Piksi odlazi”

Srbija izgubila protiv Albanije u Leskovcu, publika uzvikivala “Piksi odlazi”

Jugmedia pre 21 minuta
Da li je Piksi nešto otkrio u ovom intervjuu?

Da li je Piksi nešto otkrio u ovom intervjuu?

Sportske.net pre 11 minuta
OCENE - "Kolateral" Petrović, odbrana na promaji, napad bez ideje! Piksi...

OCENE - "Kolateral" Petrović, odbrana na promaji, napad bez ideje! Piksi...

Sportske.net pre 21 minuta
Dragan Stojković posle poraza od Albanije: Ja sam kriv!

Dragan Stojković posle poraza od Albanije: Ja sam kriv!

Kurir pre 1 minut
Stojković u očaju: Piksi najavio odlazak sa klupe reprezentacije Srbije!

Stojković u očaju: Piksi najavio odlazak sa klupe reprezentacije Srbije!

Hot sport pre 6 minuta
Mitrović: "Najteži poraz u karijeri"

Mitrović: "Najteži poraz u karijeri"

Sportske.net pre 11 minuta
U kolikom je Srbija problemu? Ogromnom! Sve smo upropastili, tabela govori kako stoje stvari

U kolikom je Srbija problemu? Ogromnom! Sve smo upropastili, tabela govori kako stoje stvari

Mondo pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićSvetsko prvenstvoLeskovacInternetAlbanijaTwitter

Sport, najnovije vesti »

Piksi najavio rastanak: “Moram da prihvatim odgovornost, moja je krivica”

Piksi najavio rastanak: “Moram da prihvatim odgovornost, moja je krivica”

Danas pre 6 minuta
Navijači Partizana pretučeni u Splitu posle meča ABA lige

Navijači Partizana pretučeni u Splitu posle meča ABA lige

Danas pre 1 sat
Šok u Leskovcu: Albanija vodi protiv Srbije na poluvremenu

Šok u Leskovcu: Albanija vodi protiv Srbije na poluvremenu

Danas pre 1 sat
Partizan se kockao u Splitu, ali uspeo da slavi u meču ABA lige

Partizan se kockao u Splitu, ali uspeo da slavi u meču ABA lige

Danas pre 2 sata
Uoči meča Srbija – Albanija: Uhapšen Italijan sa majicom UČK

Uoči meča Srbija – Albanija: Uhapšen Italijan sa majicom UČK

Danas pre 3 sata