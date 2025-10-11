Đedović Handanović: Od ruske strane nismo čuli ni plan, ni program za NIS

N1 Info pre 21 minuta  |  RTS
Đedović Handanović: Od ruske strane nismo čuli ni plan, ni program za NIS

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da predstavnici države na jučerašnjoj hitnoj vanrednoj sednica odbora direktora predstavnicima menadžmenta Naftne industrije Srbije (NIS) nisu čuli "ni plan ni program", što je prema njenoj oceni "zabrinjavajuće".

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je za RTS da će se predsednik Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandar Djukov zajedno sa zamenikom ministra energetike Pavelom Sorokinom, sastati u ponedeljak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da očekuje da se čuje kakav je plan Rusa povodom sankcija koje su SAD uvele NIS-u. "Očekujemo da čujemo šta su predlozi, šta je plan za tri, četiri, pet ili šest meseci", rekla je Đedović
