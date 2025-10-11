Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano u Vojvodini, promenljivo u ostatku zemlje

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano u Vojvodini, promenljivo u ostatku zemlje

U Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme u Vojvodini i Negotinskoj krajini, dok će u ostalim krajevima biti umereno oblačno sa mogućom slabom kišom.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), danas će u Srbiji preovlađivati promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na severu suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje povremena slaba i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a temperature će se kretati od 7 do 13 stepeni ujutru, do 16 do 21 stepen tokom dana. RTV Alo Euronews Novi magazin

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje stabilno i suvo vreme za vikend i početak naredne nedelje, uz hladna jutra sa mogućim prizemnim mrazom i maglom, kao i novi prodor hladnijeg vazduha sa severa početkom sledeće sedmice. Očekuje se nagla promena sinoptike oko 22. oktobra sa mogućim otopljenjem. Blic Mondo Pravda Alo

U većim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim severozapadnim vetrom. Temperature u Novom Sadu kretaće se do 19-20 stepeni, dok će u Beogradu biti oko 18 stepeni, a sutra u Beogradu najviša temperatura biće 19 stepeni. Radio 021 Moj Novi Sad Telegraf RTS

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 12. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 12. oktobar 2025.

RTS pre 1 sat
Sneg stiže u Srbiju Temperature blizu nule, prognoza do kraja oktobra je da se naježiš

Sneg stiže u Srbiju Temperature blizu nule, prognoza do kraja oktobra je da se naježiš

Alo pre 3 sata
Spremite se za vremensku klackalicu Temperatura danas do 20 stepeni, a evo kada stiže kiša i jače zahlađenje

Spremite se za vremensku klackalicu Temperatura danas do 20 stepeni, a evo kada stiže kiša i jače zahlađenje

Alo pre 3 sata
Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Blic pre 5 sati
Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Rhmz: se upravo oglasio: Objavili su prognozu kojoj se niko nije nadao

Blic pre 5 sati
U nedelju promenljivo vreme, temperatura do 20 stepeni

U nedelju promenljivo vreme, temperatura do 20 stepeni

Radio 021 pre 6 sati
Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Izumi s dna kace

Izumi s dna kace

Danas pre 18 minuta
Policija fizički napala novinara Glasa Zaječara Miljka Stojanovića

Policija fizički napala novinara Glasa Zaječara Miljka Stojanovića

Danas pre 18 minuta
Kampanja „Daj pedalu raku“: Biciklistička vožnja i briga o ženskom zdravlju

Kampanja „Daj pedalu raku“: Biciklistička vožnja i briga o ženskom zdravlju

Danas pre 53 minuta
Jajinci bez vode – građani izašli na ulice zbog mešanja kanalizacione i vodovodne cevi

Jajinci bez vode – građani izašli na ulice zbog mešanja kanalizacione i vodovodne cevi

Danas pre 33 minuta
Prve životinje na Zemlji izgledaju ovako – i nisu meduze kako mislite

Prve životinje na Zemlji izgledaju ovako – i nisu meduze kako mislite

Danas pre 1 sat