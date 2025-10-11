Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu
Nedeljnik pre 1 sat
Hrvatska će od nedelje, 12. oktobra, uvesti novi sistem kontrole na graničnim prelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo da izazove gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, prenosi danas agencija Hina.
Reč je o početku rada Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Eropske unije, koji digitalno beleži podatke o ulasku i izlasku državljana takozvanih trećih zemalja te zamenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša. Evidencija podataka i biometrija putnika EES elektronski evidentira vreme i mesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dopušteno vreme boravka i prikuplja biometrijske podatke –