Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Nedeljnik pre 1 sat
Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Hrvatska će od nedelje, 12. oktobra, uvesti novi sistem kontrole na graničnim prelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo da izazove gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, prenosi danas agencija Hina.

Reč je o početku rada Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Eropske unije, koji digitalno beleži podatke o ulasku i izlasku državljana takozvanih trećih zemalja te zamenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša. Evidencija podataka i biometrija putnika EES elektronski evidentira vreme i mesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dopušteno vreme boravka i prikuplja biometrijske podatke –
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Sutra počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

Sutra počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

RTV pre 50 minuta
Sutra počinju nova pravila za ulazak i izlazak iz Evropske unije

Sutra počinju nova pravila za ulazak i izlazak iz Evropske unije

Radio 021 pre 1 sat
Putnici će prvo u kiosk, a onda se otvara dosije: Ovo je detaljna procedura EES sistema na aerodromima, evo koliko će sve…

Putnici će prvo u kiosk, a onda se otvara dosije: Ovo je detaljna procedura EES sistema na aerodromima, evo koliko će sve trajati (foto)

Blic pre 2 sata
Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Novi magazin pre 1 sat
Hrvatska od sutra počinje s primenom novog sistema granične provere

Hrvatska od sutra počinje s primenom novog sistema granične provere

Danas pre 2 sata
Putnici prvo skeniraju pasoš u kiosku, a onda sledi granična kontrola Svi detalji EES sistema čija primena počinje sutra

Putnici prvo skeniraju pasoš u kiosku, a onda sledi granična kontrola Svi detalji EES sistema čija primena počinje sutra

Alo pre 1 sat
Od sutra novi elektronski sistem ulaska u EU – šta donosi putnicima iz Srbije i sveta?

Od sutra novi elektronski sistem ulaska u EU – šta donosi putnicima iz Srbije i sveta?

InfoKG pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaHrvatskaBosna i HercegovinaExitŠengenEES

Putovanja, najnovije vesti »

Sutra počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

Sutra počinje primena EES sistema u 29 evropskih zemalja

RTV pre 50 minuta
Sutra počinju nova pravila za ulazak i izlazak iz Evropske unije

Sutra počinju nova pravila za ulazak i izlazak iz Evropske unije

Radio 021 pre 1 sat
Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Nedeljnik pre 1 sat
Putnici će prvo u kiosk, a onda se otvara dosije: Ovo je detaljna procedura EES sistema na aerodromima, evo koliko će sve…

Putnici će prvo u kiosk, a onda se otvara dosije: Ovo je detaljna procedura EES sistema na aerodromima, evo koliko će sve trajati (foto)

Blic pre 2 sata
Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Od nedelje primena novog sistema granične provere za državljane zemalja koje nisu u Šengenu

Novi magazin pre 1 sat